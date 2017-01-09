День в АТО: 27 обстрелов, 2 бойцов ранены, боевики применили "Град"

9 января в зоне проведения АТО зафиксировано 27 обстрелов, двое военнослужащих получили ранения, на Луганском направлении в районе н.п. Сизое боевики применили БМ-21 "Град".

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По данным штаба, на Мариупольском направлении из 82-мм минометов оккупанты обстреливали Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Чермалык, Павлополь, по Широкино огонь вела БМП противника.

На Донецком направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Авдеевке и Опытному.

"Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, также вел огонь снайпер, из гранатометов и противотанковых управляемых ракетных комплексов - по Новозванивке", - сообщили в штабе.

Украинская правда