Указ Трампа изменил порядок получения виз США для украинцев

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Среда, 1 февраля 2017, 13:37

Указ президента США Дональда Трампа изменил условия получения виз для украинцев.

Об этом сообщил Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Вводится обязательность личного интервью в консульском учреждении США для заявителей, срок действия предыдущей американской визы которых истек более года назад перед датой подачи документов на следующую визу", - говорится в сообщении.

Изменения введены указом президента США Дональда Трампа от 27 января, который предусматривает приостановление Программы повторной выдачи виз - The Visa Interview Waiver Program.

В то же время оформления американских виз гражданам Украины в течение года после окончания срока действия предыдущей визы происходит без личного интервью.

Таким образом, оформление виз для въезда в США гражданам Украины, которые впервые подают документы на американскую визу, или срок действия предыдущей визы у которых закончился более года назад, происходит при личном присутствии в консульстве США и проведения собеседования с уполномоченным работником американского консульства.

Как известно, 27 января президент США подписал указ о "Защите нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты". Указ Трампа предусматривает 30-дневное приостановлении выдачи виз гражданам семи мусульманских стран и приостановление программы приема беженцев.

Украинская правда

Темы: США Трамп
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Комментарии — 4
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IP: 91.225.121.---DND01.02.2017 14:47
Іду затикати кордон прямо зараз , замість Головнокомандувача, ВР, КМУ, міністрів Погранслужби ЗСУ, ДФС прямо побіг за трампа виконати Будапешський меморандум- Аллах акбар піндосії! Мрію лайном обмазати двері їх посольства! Гніди.
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IP: 77.121.163.---El_Guapo01.02.2017 14:37
DND:
Тобто,я як Українець піндосією прирівняний до терористів, Здав ядерну зброю щоб піндосія мене зрадила, Аллах акбар Трамп! Геть посольство піндосії з України!
Йди заткай собою 400 км неконтрольованого кордону на Сході, українець нах.
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IP: 91.225.121.---DND01.02.2017 14:20
Тобто,я як Українець піндосією прирівняний до терористів, Здав ядерну зброю щоб піндосія мене зрадила, Аллах акбар Трамп! Геть посольство піндосії з України!
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IP: 91.225.121.---DND01.02.2017 14:18
Тобто,Ж я як Українець піндосією прирівняний до терористів, Здав ядерну зброю щоб піндосія мене зрадила, Аллах акбар Трамп! Геть посольство піндосні з України!
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