В Авдеевке из-за обстрелов боевиков погибла женщина

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Среда, 1 февраля 2017, 13:45

В результате обстрелов Авдеевки погиб еще один человек.

Об этом сообщает глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Авдеевка. Результат утреннего обстрела боевиками города. Буквально 20 минут назад на ул. Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями", - сообщил он.

Он также привел фото разрушенных домов.

Ранее Аброськин сообщал, что в результате обстрелов в среду был ранен один человек.

Из-за обстрелов из Градов в среду повреждено около 20 домов.

За 4 суток в Авдеевке ранены 7 мирных жителей.

 
 
 
 

Украинская правда

Темы: Авдеевка Донбасс
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Комментарии — 2
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IP: 79.61.32.---Andriy Andrukhiv01.02.2017 14:01
То не люди то звірі.здохніть нарешті і дайте людям спокійно жити.
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IP: 79.61.32.---Andriy Andrukhiv01.02.2017 13:57
Звірі блять без мата тут неможу.щоб тл пуйло здохдо зі своїми слугами.
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