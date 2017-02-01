Тишина в Авдеевке продлится только до 17:00 – заместитель Жебривского

По данным заместителя донецкого губернатора Евгения Вилинского, режим прекращения огня в Авдеевке закончится в 17:00 среды.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Авдеевка. Режим тишины до 17:00! Бригады приступили к работе", - написал он.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время посещения Авдеевки заявил, что на данный момент оснований для эвакуации местных жителей нет.

"Ни один человек за это время не замерз, помощь людям оказывается, медучреждения работают. Оснований для эвакуации населения нет", - цитирует его слова "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, российская сторона в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения гарантировала украинской стороне прекращение огня в районе прифронтовой Авдеевки Донецкой области. Благодаря этому ремонтные бригады смогут починить линию электропередачи и восстановить электроснабжение города.

Украинская правда