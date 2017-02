Авдеевка: "Режим тишины" в основном сохраняют, но не везде

Режим тишины в районе Авдеевки, который был согласован с российской стороной СЦКК для ремонта электросетей, в основном соблюдаются.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель командира бригады, которая контролирует Авдеевку Александр Самарский.

"Режим тишины относительно соблюдается. Кое-где продолжается стрелковый бой, иногда ведут неприцельный огонь из минометов", - добавил он.

Он уточнил, что режим тишины начался чуть раньше 12:00. Однако, по словам Самарского, "тишины" придерживаются не на всех позициях в районе Авдеевки.

В свою очередь глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский написал, что на улицах Авдеевки паники нет.

"Сейчас здесь режим тишины. Бригада электриков ДТЭКа выехала на место порыва ЛЭП. В районе старой Авдеевки, работает рабочая группа, для фиксирования повреждений вследствие ракового обстрела микрорайона "Градом". Коммунальщики ремонтируют крыши и окна. Газовые бригады ликвидируют поврежденные взрывами и осколками газопроводы между домами", - написал он.

Между тем, как сообщил пресс-центр АТО, значительная работа для достижения договоренности о режиме тишины проведена в формате трехсторонней рабочей группы, руководства СЦКК вместе с Первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом.

В СММ ОБСЕ подтвердили, что договоренность о режиме тишины является важным достижением работы СЦКК и миссии.

#Hug at Donetsk water filtration station: repair works started. The result of joint efforts of JCCC and #OSCE SMM. Ceasefire needs to last