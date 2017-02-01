В АТО в среду снова потери

7015 просмотров
0
Среда, 1 февраля 2017, 15:17

По оперативной информации, в зоне АТО в среду погибли двое бойцов, еще двое получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по установлению режима прекращения огня. Противник продолжает обстрелы украинских позиций в Авдеевке, Шахте Бутовке, Песках, Водяном, Марьинке, Красногоровке и Новогригорьевке, применяя реактивные системы залпового огня, танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

"По предварительной информации, по состоянию на 14.00 среди украинских защитников есть потери. Двое военнослужащих погибли и двое ранены", - добавили в сообщении.

Это первые потери этих суток.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Еще один донецкий футбольный клуб хочет играть во Львове 1 февраля 2017, 15:08
Дворец культуры и подвал надежды: культурная карта Северодонецка 1 февраля 2017, 14:50
В Авдеевке из-за обстрелов боевиков погибла женщина 1 февраля 2017, 13:45
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики обстреляли бригаду ремонтников в Авдеевке
В АТО в среду снова потери
Захваченный у Авдеевки боевик: Я получил приказ взять промзону
Авдеевка: "Режим тишины" в основном сохраняют, но не везде
Все новости
Дети Авдеевки

Дети, которые живут между окопами

#22PushUpChallenge

Зачем отжиматься от пола, чтобы поддержать ветерана АТО