В Авдеевке поймали корректировщика боевиков
Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что украинские бойцы задержали корректировщиком огня пророссийских боевиков в Авдеевке.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото задержанного.
"Агент и корректировщик боевиков в Авдеевке. Работал давно и уверенно. Еще вчера вечером наводил "арту" на город. На соседей. Только что на наших глазах его взяли контрразведчики СБУ", - написал он.
Как известно, боевик, которого силы АТО захватили 29 января во время боев у Авдеевки, заявил, что получил приказ захватить Авдеевский промышленную зону от своих главарей.
Обострение в Авдеевский промзоне началось в Воскресенье 29 января утром и продолжается до сих пор.
По данным сил АТО, рано утром боевики начали обстрелы, а затем штурм позиций сил АТО. После отражения атаки, они попытались повторить наступление еще раз в районе 13 часов, однако вновь потерпели поражение.
Боевики утверждают, что обстрелы стали украинские военные.
Обе стороны понесли значительные потери.
Больше о ситуации в Авдеевке читайте в материале: Замёрзнуть в огне. Что происходит в Авдеевке?
Украинская правда
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