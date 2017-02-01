В Авдеевке поймали корректировщика боевиков

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Среда, 1 февраля 2017, 15:22

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что украинские бойцы задержали корректировщиком огня пророссийских боевиков в Авдеевке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото задержанного.

"Агент и корректировщик боевиков в Авдеевке. Работал давно и уверенно. Еще вчера вечером наводил "арту" на город. На соседей. Только что на наших глазах его взяли контрразведчики СБУ", - написал он.

Как известно, боевик, которого силы АТО захватили 29 января во время боев у Авдеевки, заявил, что получил приказ захватить Авдеевский промышленную зону от своих главарей.

Обострение в Авдеевский промзоне началось в Воскресенье 29 января утром и продолжается до сих пор.

По данным сил АТО, рано утром боевики начали обстрелы, а затем штурм позиций сил АТО. После отражения атаки, они попытались повторить наступление еще раз в районе 13 часов, однако вновь потерпели поражение.

Боевики утверждают, что обстрелы стали украинские военные.

Обе стороны понесли значительные потери.

Больше о ситуации в Авдеевке читайте в материале: Замёрзнуть в огне. Что происходит в Авдеевке?

Украинская правда

Темы: Авдеевка АТО боевые действия
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Комментарии — 3
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IP: 37.140.189.---kerubino01.02.2017 15:54
Розстріляти цю сволоту .
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IP: 195.191.139.---Alpov Andriy01.02.2017 15:48
На палю!
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IP: 81.23.22.---Serge Shmygelskyy01.02.2017 15:34
"КорИгувальника". Найміть вже коректора, врешті-решт.
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