Россия установила пограничную зону с Беларусью

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Среда, 1 февраля 2017, 19:29

Пограничная зона создана на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей России с Беларусью.

Это следует из трех приказов ФСБ России, опубликованных на официальном портале правовой информации в среду.

Как отмечается в документах, такое решение принято в целях "создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации".

"Приказываю пограничную зону на территории Смоленской области, прилегающей к государственной границе Российской Федерации с Республикой Беларусь, установить в пределах полосы местности…", — говорится в одном из приказов.

Согласно документам, региональные пограничные управления ФСБ должны установить места и время для въезда лиц и транспорта в пограничную зону, а также организовать установку предупреждающих знаков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января подписал указ, который установил безвизовый порядок въезда в страну на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск" для граждан 80 государств.

Указ распространяется на 39 стран Европы, Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. В рамках Союзного государства между Россией и Беларусью существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть на территорию России.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Минск заранее согласовывал свои планы по введению данного режима с Москвой.

РИА Новости

Темы: Росcия Беларусь
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