Суд в Гааге начнет слушания по иску Украины 6 марта

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Среда, 1 февраля 2017, 21:18

Слушания в Международном суде ООН в Гааге по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины пройдут 6-9 марта 2017 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Международного суда.

"Международный суд - основной судебный орган Организации Объединенных Наций проведет публичные слушания по делу, которое касается ходатайства о Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации), с понедельника, 6 марта, по четверг, 9 марта 2017 года, во Дворце мира в Гааге", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что слушания будут касаться требований для индикации предварительных мер, внесенных на рассмотрение суда украинской стороной.

Интерфакс-Украина

Темы: суд
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