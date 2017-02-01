Трампа сообщили об обострении на Донбассе

Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации в Донбассе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает "Голос Америки".

"Президента постоянно информируют о том, что происходит в Украине представители Совета национальной безопасности США, вся наша команда, которая занимается национальной безопасностью. В дальнейшем мы будем иметь сообщение на эту тему", - сказал он, отвечая на вопрос о том, считает ли Трамп, что Россия испытывает его действиями в Украине.

Как известно, пророссийские боевики начали штурмовые действия в районеавдеевской промзоны утром 29 января с целью захвата позиций ВСУ, есть потери с обеих сторон.

Накануне эскалации конфликта, 28 января, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.