Порошенко планирует построить более 2 тысяч километров дорог

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Пятница, 10 февраля 2017, 16:13

В 2017 году в Украине должны построить более 2 тысяч километров дорог.

Об этом сказал президент Петр Порошенко во время выступления в Киеве.

"Мы должны построить более 2 тысяч километров дорог только в 2017 году", - сказал он.

По его словам, "за дорогами идет развитие, туризма, отдыха".

Как известно Кабинет министров предлагает направить средства, которые могут освободиться от реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа, проводимой Национальным банком и Министерством финансов, на строительство дорог.

Речь идет о сумме 15 млрд гривен.

Ориентировочно общая сумма с учетом ресурса от репрофайлингу составит около 35 млрд грн.

Украинская правда

Темы: дороги Порошенко
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Комментарии — 2
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IP: 46.133.216.---formalin10.02.2017 17:40
На вказану суму можна побудувати не більше 500 км, і то не дуже якісно. А реально буде не більше 200 плюс ямкові ремонти...
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IP: 91.225.121.---DND10.02.2017 17:16
Для кого ремонт ? Перший пріоритет - все для перемоги для солдатів і зброї ! А хто не згодний, або на передову, або здатись РФ, і вже силою бути мобілізованими з цеглинами чорнорубашечниками на сірійський фронт. Для ідіотів пояснюю орда завжди використовує загарбані території для подальших війн імперії РФ. Якщо це ватний наш президент не розуміє це проблеми його, а не мої.
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