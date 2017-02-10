Порошенко планирует построить более 2 тысяч километров дорог

В 2017 году в Украине должны построить более 2 тысяч километров дорог.



Об этом сказал президент Петр Порошенко во время выступления в Киеве.



"Мы должны построить более 2 тысяч километров дорог только в 2017 году", - сказал он.



По его словам, "за дорогами идет развитие, туризма, отдыха".



Как известно Кабинет министров предлагает направить средства, которые могут освободиться от реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа, проводимой Национальным банком и Министерством финансов, на строительство дорог.



Речь идет о сумме 15 млрд гривен.



Ориентировочно общая сумма с учетом ресурса от репрофайлингу составит около 35 млрд грн.



Украинская правда