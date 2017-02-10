Боевики нарушили "тишину": стреляют из "градов" и танков
Пророссийские боевики нарушили договоренности о режиме тишины, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом говорится в сообщении в Facebook пресс-центра штаба АТО.
"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 00.00 9 февраля российско-оккупационные войска в течение дня продолжают обстрелы наших позиций вдоль всей линии разграничения сторон из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и запрещенного Минскими договоренностями оружия", - сказано в сообщении.
Указывается, что на Мариупольском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка с РСЗО БМ-21 "Град", танков и 120 мм минометов.
"На Донецком направлении обстреляны позиции в районе населенного пункта Авдеевка с применением минометов 120 и 82 мм калибра", - сообщил штаб.
Как известно, в конце января в районе Авдеевки произошла эскалация боевых действий.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Як там таваріщі, до виборів у Франції готові???