У Онищенко заявляют, что Германия отказала Украине в его экстрадиции

У народного депутата Александра Онищенко заявляют, что Германия отказала Генеральной прокуратуре Украины в его экстрадиции.

Об этом сообщила пресс-секретарь Онищенко Юлия Омельянюк.

По ее словам, Генеральная прокуратура Украины сделала запрос правоохранительным органам Германии с целью получить согласие на экстрадицию беглого народного депутат Александра Онищенко, и Берлин отказал ГПУ.

"Однако немецкий суд посчитал обвинения против Онищенко необоснованными и в экстрадиции отказал. Таким образом, Германия стала первой страной в Европе, официально отказавшей в выдаче Онищенко украинским правоохранительным органам", - заявила Омельянюк.

В свою очередь пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган заявила, что этим делом занимается НАБУ, а ГПУ не делала такой запрос.

"Генпрокуратура не делала запрос на экстрадицию Онищенко, поскольку это дело расследует НАБУ", - сказала Сарган.

В НАБУ заявили, что не могут комментировать эту информацию.



"НАБУ подавало в Германию запрос с просьбой о задержании с целью экстрадиции. Документ на который ссылается Онищенко мы не получали и не видели, поэтому не можем комментировать эту информацию", - сказали в пресс-службе НАБУ.

Украинская правда