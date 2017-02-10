У Онищенко заявляют, что Германия отказала Украине в его экстрадиции

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Пятница, 10 февраля 2017, 18:26

У народного депутата Александра Онищенко заявляют, что Германия отказала Генеральной прокуратуре Украины в его экстрадиции.

Об этом сообщила пресс-секретарь Онищенко Юлия Омельянюк.

По ее словам, Генеральная прокуратура Украины сделала запрос правоохранительным органам Германии с целью получить согласие на экстрадицию беглого народного депутат Александра Онищенко, и Берлин отказал ГПУ.

"Однако немецкий суд посчитал обвинения против Онищенко необоснованными и в экстрадиции отказал. Таким образом, Германия стала первой страной в Европе, официально отказавшей в выдаче Онищенко украинским правоохранительным органам", - заявила Омельянюк.

В свою очередь пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган заявила, что этим делом занимается НАБУ, а ГПУ не делала такой запрос.

"Генпрокуратура не делала запрос на экстрадицию Онищенко, поскольку это дело расследует НАБУ", - сказала Сарган.

В НАБУ заявили, что не могут комментировать эту информацию.

"НАБУ подавало в Германию запрос с просьбой о задержании с целью экстрадиции. Документ на который ссылается Онищенко мы не получали и не видели, поэтому не можем комментировать эту информацию", - сказали в пресс-службе НАБУ.

Украинская правда

Темы: Онищенко
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IP: 82.193.98.---Mihail Korzhov10.02.2017 19:01
Скоро с нашего НАБУ будут смеятся во всем мире, уже вот их запросы просто "курам на смех" - ничего сформулировать не смогли коллегам из Германии, те видимо долго ржали с их запроса, но дипломатично отказали)
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