Боевики применили "Град" в районе Красногоровки

Боевики в пятницу совершили 34 обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали Гнутово, Павлополь, Широкино, Водяное.

Пророссийские силы применяли РСЗО БМ-21 "Град", танки и минометы различных калибров, обстреливая украинские позиции в районе Красногоровки.

"На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов обстреливали Авдеевку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новгородское, Невельске, Луганское и Зайцево. По нашим позициям в районе Авдеевки и Верхнеторецком огонь вел снайпер", - сообщили в пресс-центре АТО.

Кроме того, на Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов НВФ обстреливали Крымское, а Новозвановку - из гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военных ВСУ нет.

Украинская правда