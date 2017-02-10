Боевики удерживает патруль ОБСЕ недалеко от Горловки

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Пятница, 10 февраля 2017, 20:41

Боевики террористической группировки "ДНР" больше часа удерживает патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ недалеко от Горловки.

Об этом говорится в Twitter-сообщении миссии.

"Патруль СММ ОБСЕ удерживает на нулевом блокпосту так называемого "ДНР" возле Горловки уже час. Недопустимо", - говорится в сообщении, которое появилось в 20:21 по киевскому времени.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ "ДНР"
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