НАПК не увидело нарушений в купленных Ляшко билетах в Таиланд

Нацагентство по предупреждению коррупции не выявило нарушений в приобретении нардепом Олегом Ляшко авиабилетов в Таиланд за 108 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос народных депутатов из МФО "Еврооптимисты", который обнародовал нардеп Сергей Лещенко.

Как известно, в январе в НАПК сообщили, что нардепы обратились к НАПК с просьбой о проведении проверки в отношении путешествия Ляшко в Таиланд, которое он совершил в начале года.

В депутатском обращении говорилось об авиабилетах, приобретенных нардепом, общая стоимость которых в оба направления на одного человека превышает предельный размер приобретения имущества, информация о котором должна быть внесена в Реестр деклараций. В частности, отмечается, что в случае приобретения авиабилетов на сумму более 100 тыс. гривен депутат был обязан в 10-дневный срок с момента их покупки письменно сообщить об этом НАПК с последующим внесением этой информации в реестр деклараций.

"Приобретение авиабилетов является расходом, осуществленным в 2016 году, субъект декларирования должен отразить расход в ежегодной декларации за 2016 год путем заполнения соответствующей формы на сайте НАПК с 1 января до 1 апреля 2017 года", - говорится в ответе НАПК на запрос.

В НАПК напомнили, что о существенных изменениях в имущественном состоянии нардеп должен сообщать в 10-дневный срок с момента получения дохода или приобретения имущества, а существенным изменением в имущественном состоянии является получение дохода или приобретение имущества на сумму, превышающую 50 минимальных зарплат, установленных на 1 января соответствующего года.

Как известно, с 1 января 2017 минимальная заработная плата установлена на уровне 3200 грн, соответственно, сумма в 50 "минимумов" составляет 160 тыс. грн.