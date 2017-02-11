Адвокат: Сроки привлечения к ответственности "судей Майдана" истекают

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Суббота, 11 февраля 2017, 18:08

Сроки привлечения к ответственности "судей Майдана" истекают, однако в Высшем совете правосудия не имеют точной информации о сроках по каждому делу.

Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат активистов Автомайдана Роман Маселко.

"7 апреля 2016 года Высшему совету юстиции были переданы дела по 305 "судьям Майдана", с этого времени ВСЮ открыл производство только по 45 судьям. Остальные 260 ждут своей очереди", - отметил он.

Маселко добавил, что по большинству из упомянутых дел уже истекает срок привлечения к ответственности - 3 года с даты вынесения решения.

"Попросили ВРП (Высший совет правосудия) предоставить информацию, когда истекают сроки по каждому делу, но нам ответили, что такая информация "не была создана в процессе деятельности ВРП", - отметил адвокат.

 
 

В свою очередь начальник отдела взаимодействия со СМИ в Высшем совете правосудия Оксана Лысенко прокомментировала сообщение Маселко и отметила, что после вступления в силу закона о ВРП 5 января "процесс пошел снова".

"12 января было заседание и принято решение о реорганизации и обретении полномочий членами ВРП. Тогда были сформированы дисицплинарные палаты, первое заседание которых состоялось 8 февраля 2016 года и открыто производство по заявлениям ВСК", - отметила Лысенко.

Она уточнила, что дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение открыть дисциплинарное дело в отношении судьи Харьковского окружного административного суда Юлии Зоркиной, в отношении судьи Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области Михаила Ротмистренко, в отношении судьи Соломенского райсуда Киева Светланы Кушнир, в отношении судьи Вышгородского райсуда Киевской области Елены Скарлат и в отношении судьи окружного админсуда Киева Елены Соколовой.

При этом Лысенко отметила, что "докладчики из ВРП сроки знают, а статистика аналитическим отделом именно по этому вопросу не ведется".

"Все ждут цифру 305 судей, а такой цифры быть не может. Есть более 2000 уволенных судей по разным основаниям за этот период и более 300 - за нарушение присяги. Уже из этой цифры уволен 31 судья - "по делам Майдана". Как только новый закон вступил в силу - открываются новые дела ... Ответственность - индивидуальная, есть основания для увольнения - судьи были уволены", - отметила Лысенко.

Темы: Майдан суд
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Комментарии — 2
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IP: 93.75.222.---Petr Bukin11.02.2017 18:25
А що з цього приводу думає ГАРАНТ? Суддів затримують на хабарі, а інші судді їх випускають, і вони благополучно уникають правосуддя. А ГАРАНТ в нас є?
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IP: 82.145.221.---Михаил Михаил11.02.2017 18:16
А что,кто-то этому еще удивляется?!
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