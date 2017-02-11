МИД вызвало посла Беларуси из-за задержания Жадана

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Суббота, 11 февраля 2017, 18:10

В связи с задержанием в Минске украинского писателя Сергея Жадана в МИД Украины был вызван посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

Как сообщает пресс-служба МИД, руководителю белорусской дипмиссии высказана глубокая обеспокоенность ситуацией с задержанием и запретом въезда Жадана, обращено внимание на системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины.

"Представитель МИД Украины отметил, что разъяснения белорусской стороны, полученные на сегодня, не удовлетворяют украинскую сторону", - сообщили в МИД.

Там отметили также, что в ближайшее время будет проведен телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Беларуси.

Вместе с тем, посольство Украины в Беларуси направило ноту в МИД Беларуси с целью получения официального объяснения о причинах задержания Жадана, говорится на странице посольства в Facebook.

Как сообщалось, Жадан был задержан в Минске в ночь на 11 февраля, ему сообщили о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок.

Украинская правда

Темы: Беларусь
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