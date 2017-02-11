Масштабное ДТП в Киеве: погибла женщина, пострадали дети и беременные

В результате масштабного ДТП на улице Вадима Гетьмана в Киеве погибла женщина, госпитализировано 9 человек.

Как сообщает dtp.kiev.ua, погибла мать, а отец и двое дочек 3 и 7 лет в реанимации. Также пострадали две беременные женщины.

"Предварительно, бус Мерседес вылетел на встречку в Фиат с семьей и задел Ауди", - говорится в сообщении.

С обеих сторон от ДТП образовалась большая пробка.