Масштабное ДТП в Киеве: погибла женщина, пострадали дети и беременные

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Суббота, 11 февраля 2017, 22:31

В результате масштабного ДТП на улице Вадима Гетьмана в Киеве погибла женщина, госпитализировано 9 человек.

Как сообщает dtp.kiev.ua, погибла мать, а отец и двое дочек 3 и 7 лет в реанимации. Также пострадали две беременные женщины.

"Предварительно, бус Мерседес вылетел на встречку в Фиат с семьей и задел Ауди", - говорится в сообщении.

С обеих сторон от ДТП образовалась большая пробка.

Темы: Киев ДТП
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