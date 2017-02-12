ДТП в Киеве: одна из пострадавших девочек скончалась в больнице

12048 просмотров
0
Воскресенье, 12 февраля 2017, 08:31

В реанимации умерла 3-летняя девочка, пострадавшая в масштабном ДТП на ул. Гетьмана в Киеве.

Об этом сообщил основатель dtp.kiev.ua Влад Антонов в facebook.

"В реанимации скончалась одна из пострадавших в жутком ДТП на Гетьмана девочек. За жизнь второй и ее отца борятся врачи. Все погибшие и пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности", - написал он.

"Вторая девочка, 7 лет, в критическом состоянии доставлена в 7 детскую больницу. Подряд две остановки сердца, два раза завели. Тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Переломы костей черепа. Ушиб мозга тяжелой степени", - добавил Антонов.

Как сообщалось, по предварительной информации в Киеве на улице Вадима Гетьмана в Киеве микроавтобус Мерседес вылетел на встречную полосу и врезался в Фиат с семьей. В результате ДТП погибла женщина, госпитализированы 9 человек, среди них дети 3 и 7 лет.

Темы: Киев ДТП
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Масштабное ДТП в Киеве: погибла женщина, пострадали дети и беременные 11 февраля 2017, 22:31
Кличко хочет построить два мусороперерабатывающих комбината 11 февраля 2017, 21:42
В Киеве горел радиорынок "Караваевы Дачи" 11 февраля 2017, 13:24
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Черкассах пьяный депутат облсовета устроил драку и сбил людей
АТО: 59 обстрелов, ранены два бойца ВСУ
КНДР осуществила запуск баллистической ракеты
Беларусь отменила запрет на въезд для Жадана
Все новости
Хобби

Карты, выпечка, оружие... 15 хобби успешных и знаменитых

Игры несокрушимых

Ветераны АТО об ограничениях, которые только в голове