ДТП в Киеве: одна из пострадавших девочек скончалась в больнице

В реанимации умерла 3-летняя девочка, пострадавшая в масштабном ДТП на ул. Гетьмана в Киеве.

Об этом сообщил основатель dtp.kiev.ua Влад Антонов в facebook.

"В реанимации скончалась одна из пострадавших в жутком ДТП на Гетьмана девочек. За жизнь второй и ее отца борятся врачи. Все погибшие и пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности", - написал он.

"Вторая девочка, 7 лет, в критическом состоянии доставлена в 7 детскую больницу. Подряд две остановки сердца, два раза завели. Тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Переломы костей черепа. Ушиб мозга тяжелой степени", - добавил Антонов.

Как сообщалось, по предварительной информации в Киеве на улице Вадима Гетьмана в Киеве микроавтобус Мерседес вылетел на встречную полосу и врезался в Фиат с семьей. В результате ДТП погибла женщина, госпитализированы 9 человек, среди них дети 3 и 7 лет.

