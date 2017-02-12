КНДР осуществила запуск баллистической ракеты

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Воскресенье, 12 февраля 2017, 08:33

Северная Корея, вероятно, запустила баллистическую ракету.

Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.

Тип ракеты не был определен, но известно, что пуск произошел около 7:55 по местному времени в Северной провинции Пхёнан.

Как пишет CNN, этот запуск стал первым после того, как Дональд Трамп стал президентом США. В Госдепартаменте сообщили, что следят за развитием ситуации.

"Мы в курсе сообщений и внимательно следит за развитием ситуации", - заявил представитель ведомства.

Как сообщалось, 8 января КНДР заявила, что готова к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты в любое время и в любом месте.

9 января тогдашний министр обороны США Эштон Картер заявил, что Соединенные Штаты готовы сбить ракету Северной Кореи в случае ее запуска или испытания.

В феврале нынешний министр обороны США Джеймс Маттис предупредил о том, что любое использование ядерного оружия Северной Кореей против Соединенных штатов или их союзников приведет к эффективному и сокрушительному ответу.

В прошлом году КНДР осуществила восемь попыток тестового запуска баллистических ракет средней дальности, только один запуск был успешным.

Напомним, осенью 2016 Совет безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи.

Темы: КНДР
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