КНДР осуществила запуск баллистической ракеты
Северная Корея, вероятно, запустила баллистическую ракету.
Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.
Тип ракеты не был определен, но известно, что пуск произошел около 7:55 по местному времени в Северной провинции Пхёнан.
Как пишет CNN, этот запуск стал первым после того, как Дональд Трамп стал президентом США. В Госдепартаменте сообщили, что следят за развитием ситуации.
"Мы в курсе сообщений и внимательно следит за развитием ситуации", - заявил представитель ведомства.
Как сообщалось, 8 января КНДР заявила, что готова к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты в любое время и в любом месте.
9 января тогдашний министр обороны США Эштон Картер заявил, что Соединенные Штаты готовы сбить ракету Северной Кореи в случае ее запуска или испытания.
В феврале нынешний министр обороны США Джеймс Маттис предупредил о том, что любое использование ядерного оружия Северной Кореей против Соединенных штатов или их союзников приведет к эффективному и сокрушительному ответу.
В прошлом году КНДР осуществила восемь попыток тестового запуска баллистических ракет средней дальности, только один запуск был успешным.
Напомним, осенью 2016 Совет безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.