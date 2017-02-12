На кинофестивале Берлинале показали фильм про Сенцова

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Воскресенье, 12 февраля 2017, 08:39

Европейская киноакадемия обратилась к российским властям с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом пишет DW.com.

Председатель академии Агнешка Холланд  на кинофестивале Берлинале назвала симферопольского документалиста жертвой политического преследования.

Ранее в этот день в рамках программы спецпоказов Berlinale Special был представлен документальный фильм-расследование российского режиссера Аскольда Курова "Процесс" о суде над Сенцовым.

"Следствию было выгодно "назначить" Сенцова руководителем террористической организации по двум причинам. Во-первых, появилось громкое дело, которое хорошо дополняло пропагандистские мифы, наполнявшие в то время все эфиры российского телевидения. Во-вторых, они нейтрализовали самого Олега, который во время аннексии Крыма был важным гражданским активистом, - сказал режиссер в интервью DW. - Таким образом, российское государство дало понять и другим несогласным крымчанам, какими методами оно готово бороться с ними"

В 2016 году на кинофестивале прошла акция в поддержку Сенцова, которую организовали международная правозащитная организация Amnesty International, Немецкая и Европейская киноакадемии. В 2015 и 2014 годах Академия искусств в Берлине выступала с протестом против ареста Сенцова.

Как известно, 25 августа 2015 российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а Кольченко – к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Сенцов и Кольченко, заслушав приговор, спели Гимн Украины.

По данным российских СМИ, Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченкосфабриковано и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.

1 марта 2016 года Украина обратился к России с просьбой выдать Сенцова и Кольченко. Об этом Минюст Украины сообщил 7 апреля.

7 октября Минюст России отказал украинским коллегам в выдаче и Сенцова, и Кольченко, хотя российский омбудсмен констатировал, что по жалобам Сенцова и Кольченко признано их украинское гражданство.

Заместитель министра юстиции по евроинтеграции Сергей Петухов заявил, что Украина будет добиваться освобождения Олега Сенцова и Александра Кольченко из России через международные организации и суды.

Темы: Сенцов
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