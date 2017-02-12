В Пентагоне определили, какую ракету испытала КНДР
КНДР произвела запуск ракеты средней дальности.
Об этом сообщило Стратегическое командование вооруженных сил США, передает AP.
Согласно данным ведомства, ракета не представляла угрозы Северной Америке. Запуск был произведен около северо-западного города Кусон.
Ранее южнокорейские военные сообщили, что в 7:55 по местному времени в северной провинции Пхёнан был осуществлен пуск баллистической ракеты. Этот запуск стал первым после того, как Дональд Трамп стал президентом США.
После сообщения об испытании, премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал запуск ракеты Северной Кореей "абсолютно неприемлемым", а президент США Дональд Трамп заверил Японию в стопроцентной поддержке.
Ранее в новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна находится на "завершающей стадии" разработки межконтинентальной баллистической ракеты.
8 января КНДР заявила, что готова к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты в любое время и в любом месте.
9 января тогдашний министр обороны США Эштон Картер заявил, что Соединенные Штаты готовы сбить ракету Северной Кореи в случае ее запуска или испытания.
В феврале нынешний министр обороны США Джеймс Маттис предупредил о том, что любое использование ядерного оружия Северной Кореей против Соединенных штатов или их союзников приведет к эффективному и сокрушительному ответу.
В прошлом году КНДР осуществила восемь попыток тестового запуска баллистических ракет средней дальности, только один запуск был успешным.
Напомним, осенью 2016 Совет безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи.
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