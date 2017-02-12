В Пентагоне определили, какую ракету испытала КНДР

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Воскресенье, 12 февраля 2017, 08:45

КНДР произвела запуск ракеты средней дальности.

Об этом сообщило Стратегическое командование вооруженных сил США, передает AP.

Согласно данным ведомства, ракета не представляла угрозы Северной Америке. Запуск был произведен около северо-западного города Кусон.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что в 7:55 по местному времени в северной провинции Пхёнан был осуществлен пуск баллистической ракеты. Этот запуск стал первым после того, как Дональд Трамп стал президентом США.

После сообщения об испытании, премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал запуск ракеты Северной Кореей "абсолютно неприемлемым", а президент США Дональд Трамп заверил Японию в стопроцентной поддержке.

Ранее в новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна находится на "завершающей стадии" разработки межконтинентальной баллистической ракеты.

8 января КНДР заявила, что готова к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты в любое время и в любом месте.

9 января тогдашний министр обороны США Эштон Картер заявил, что Соединенные Штаты готовы сбить ракету Северной Кореи в случае ее запуска или испытания.

В феврале нынешний министр обороны США Джеймс Маттис предупредил о том, что любое использование ядерного оружия Северной Кореей против Соединенных штатов или их союзников приведет к эффективному и сокрушительному ответу.

В прошлом году КНДР осуществила восемь попыток тестового запуска баллистических ракет средней дальности, только один запуск был успешным.

Напомним, осенью 2016 Совет безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи.

Темы: США КНДР
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