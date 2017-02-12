В Черкассах пьяный депутат облсовета устроил драку и сбил людей

В Черкассах пьяный депутат Черкасского областного совета, глава фракции партии ветеранов Афганистана Александр Рыбченко устроил драку и сбил на улице людей, находясь за рулем "Мерседеса".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный журналист Валерий Воротник, пишет УНИАН.

По словам журналиста, Рыбченко избил "афганца" офицера-ветерана Олега Остапенко, который потерял ноги в Афганистане. Воротник отметил, что Остапенко недавно был среди инициаторов перевыборов председателя областного союза ветеранов Афганистана.

"…Рыбченко начал избивать Олега, разбил ему лицо, очки, бил ногами, когда тот упал на снег... Когда прохожие сделали сволочи замечания, "Рыба" сел в свою машину, пробовал бежать... Разворачиваясь, разбил чью-то машину, стоявшую на парковке (Лексус), сбил двух людей. Переехал Олега Остапенко... Но и это еще не все. Рыбченко пытались остановить очевидцы. Он отчаянно дрался. Но в конце пьяное "тело" успокоили. Говорят, раздавались выстрелы и слышали звук разбитого стекла", - рассказал журналист.

Правоохранители подтвердили информацию относительно инцидента с депутатом местному изданию "Про все".

"Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его освидетельствовали и обнаружили, что у него в крови 1,14 промилле алкоголя. Свидетели происшествия, которые увидели аварию, вытащили Александра Рыбченко из автомобиля и пытались задержать, утверждают, что тот сразу кинулся снимать номера с собственного авто. При этом свидетели повредили ему автомобиль", - рассказала пресс-офицер Управления патрульной полиции в Черкассах Зоя Вовк.

Отдельно она отметила, что в результате наезда Олег Остапенко получил черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения и был доставлен в 3-ю городскую больницу.