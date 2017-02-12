У Насирова заявили, что у скандальной взяточницы из Одессы "не было никакой взятки"

Начальник управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы Юрий Шеремет заявил, что не видит правонарушений в работе заместителя руководителя Одесской таможни Ларисы Арефьевой, которую задержали на взятке в сумме $50 тыс. осенью 2015 года.

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші" проекта "Bihus info".

По словам начальника управления внутренней безопасности ГФС, история с задержанием на взятке "не имеет подтверждений".

"Когда мы начали разбираться, то ни подозрений, ни денег никаких, ни меченых, насколько мне известно никто не изымал, сколько я пытался получить информацию - мне не предоставляли", - заявил Шеремет.

Также он заявил, что дело со взяткой Арефьевой не имело продолжения, поскольку прокуратура не начала производство и Арефьева не находилась в розыске. При этом Шеремет отметил, что внутренняя безопасность ГФС не стала подробно разбираться в ситуации, потому что производство было не у данного управления, а у СБУ.

"Это не наше производство было, а производство СБУ ... Мы разбирались, подозрения ей никакой никто не предъявлял", - отметил Шеремет.

Ранее в комментарии "Слідство.інфо" в октябре 2015 глава ГФС Роман Насиров также отрицал информацию о взятке Арефьевой. На официальный запрос относительно комментария Арефьевой в ГФС посоветовали обращаться непосредственно к ней, но Арефьева не изъявила желания общаться с журналистами.

Как известно, Лариса Арефьева, которую задержали на взятке в сумме 50 тыс. долларов осенью 2015 года, сбежала от правоохранителей; официально Одесская таможня сообщала, что Арефьева на больничном. Тогдашний руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская уверяла, что на таможне Арефьева не работает и ей неизвестно, куда она исчезла.

Позже Арефьева была назначена начальником отдела таможенного аудита Департамента аудита ГФС в Киеве: этот пост Арефьева указала при заполнении декларации за 2015 год.

Исчезнув из Одессы, Арефьева работала заместителем начальника отдела организации таможенного контроля и оформления Полтавской таможни ГФС, после чего ее перевели в Киев, потому что она "успешно прошла стажировку" в Полтаве.