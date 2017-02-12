В Туркменистане прошли выборы президента. Кандидатов от оппозиции не было

В воскресенье в Туркменистане прошли выборы президента.

Как сообщает Русская служба ВВС, действующий президент Гурбангулы Бердымухаммедов на этих выборах баллотировался на третий срок. На должность свои кандидатуры выдвинули еще 8 человек - широкой публике они неизвестны и политикой раньше никогда не занимались.

На выборы свои кандидатуры выдвинули все три политические партии Туркменистана: правящая Демократическая партия представлена Бердымухаммедовым, Аграрная партия выдвинула одного из своих активистов, Партия промышленников и предпринимателей - банковского менеджера. Еще 6 кандидатов выдвинуты "инициативными группами", которые создаются на временной основе, двое из них являются заместителями губернаторов, другие - управляющие работники с химической, нефтяной и аграрной отраслей.

Кандидатов от оппозиции на выборах не было.

"Сама оппозиция разрознена, большинство ее представителей находятся за рубежом", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ЦИК Туркмении, на момент закрытия избирательных участков на выборах президента проголосовали 97,27% зарегистрированных избирателей.

В избирательном кодексе предусмотрено, что "избранным считается кандидат, получивший на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", минимальный порог явки не указано. На прошлых выборах 2012 года ЦИК Туркмении объявила выборы президента состоявшимися, когда проголосовали 68,22% избирателей.

Как известно, в Туркменистане президент является главой государства и верховным главнокомандующим. Однако на самом деле действующий президент Гурбангулы Бердымухаммедов практически абсолютную власть, назначает и освобождает государственных и правительственных чиновников всех уровней, в т.ч. министров, верховного судью и главного прокурора.

В сентябре Бердымухаммедов утвердил новую редакцию Конституции, которая отменяет 70-летний возрастной ценз для кандидатов в президенты (сейчас действующему президенту 69 лет) и увеличивает срок президентских полномочий с 5 до 7 лет.