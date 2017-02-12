"Блокаду" Донбасса хотят обсудить на вече в центре Киева

Организаторы "блокады Донбасса", участники которой блокируют железную дорогу на Луганщине, инициируют проведение "общественного обсуждения" ситуации на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом 12 февраля сообщили в штабе "блокады".

Согласно данным организаторов, "народное вече" должно состояться в центре Киева 19 февраля во ответ на "намерения власти собрать СНБО".

"Мы также инициируем обсуждение, но ... с народом Украины. "Штаб блокады" инициирует общественное обсуждение "Блокады" на народном вече на Майдане Независимости, которое инициировано Движением ОУН", - говорится в сообщении.

Вместе с тем 12 февраля глава Донецкой облВГА Павел Жебривский провел встречу с координаторами блокирования железной дороги и нардепами, которые участвуют в блокаде.

"Пригласил в Краматорск координаторов блокирования железной дороги и народных депутатов Семена Семенченко и Тараса Пастуха. Также приехал Владимир Парасюк. Они озвучили свою позицию по поводу блокирования, я им рассказал о реальной политической и экономической ситуации в области, и о возможных последствиях. Отметил, что нужно помнить, что здесь - прифронтовые территории и к организации здесь любых массовых акций нужно подходить очень и очень взвешенно", - сообщил Жебривский.

Как известно, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

26 декабря добровольцы объявили о блокаде. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Одним из организаторов блокады является Анатолий Винорогодский, участие в "блокаде" также принимают народные депутаты, в частности, Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Тарас Пастух.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных власти Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции президента Украины.

25 января в знак протеста против торговли с оккупантами участники акции заблокировали железную дорогу на Луганщине между станциями Светланов и Шипилово, в связи с чем полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.

28 января в "штабе блокады" заявили, что намерены расширить акцию, а 10 февраля заявили о перекрытии железной дороги "Ясиноватая-Константиновка".