Гройсман: Блокирование угля - остановки и веерные отключения по всей стране

Блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может повлечь остановки и веерные отключения в сфере электро- и теплоснабжения по всей территории страны.

Это следует из комментария премьер-министра Владимира Гройсмана, озвученного в эфире ТРК "Украина" вечером 12 февраля.

По словам Гройсмана, борьба с контрабандой необходима, однако такая борьба не должна ставить под угрозу электро- и теплоснабжение граждан.



"Из угля производится электроэнергия и тепло. Куда поставляется это тепло? В дома, жилье, квартиры граждан. Речь идет о том, что блокирование поставок угля, которому нет альтернативы... это означает только одно - остановка и веерные отключения по всей территории страны. Нужно ли до такого доводить - я думаю, что нет", - заявил Гройсман, пишет Интерфакс-Украина.

При этом Гройсман подчеркнул, что согласен с необходимостью борьбы с контрабандой, как на государственной границе, так и на линии разграничения.



"Если мы спросим, есть ли у нас доверие к украинским границам и линии разграничения, относительно торговли контрабандным товаром - у меня такого доверия нет. И тут я готов полностью присоединится к жесткой борьбе против контрабанды, но мы не должны объявлять жесткую борьбу украинским гражданам, у которых должно быть светло и тепло", - добавил премьер.

"Если есть вопросы контрабанды, - жесткий публичный контроль буквально в он-лайн режиме, все то, что касается небольшой группы товаров, например уголь, и то, что нужно для производства металлургии в стране, надо определить эти товары, перечень и обеспечить публичное продвижение в Украину", - добавил Гройсман.

Как сообщает Укринформ, также Гройсман подчеркнул, что многие крупные украинские города отапливаются именно углем - Киев, Харьков, Чернигов, Черкассы.

"Поэтому если кто-то заявляет, что надо переходить на газ, то должен понимать - это приведет к еще одному росту цен на тепло или на электроэнергию. Я вообще считаю, что сегодня цены являются достаточно тяжелыми для украинских граждан", - добавил глава правительства.

Как известно, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

26 декабря добровольцы объявили о блокаде. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Одним из организаторов блокады является Анатолий Винорогодский, участие в "блокаде" также принимают народные депутаты, в частности, Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Тарас Пастух.

25 января в знак протеста против торговли с оккупантами участники акции заблокировали железную дорогу на Луганщине между станциями Светланов и Шипилово, в связи с чем полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.

28 января в "штабе блокады" заявили, что намерены расширить акцию, а 10 февраля заявили о перекрытии железной дороги "Ясиноватая-Константиновка".