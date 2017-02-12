Гройсман: Блокирование угля - остановки и веерные отключения по всей стране

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Воскресенье, 12 февраля 2017, 20:48

Блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может повлечь остановки и веерные отключения в сфере электро- и теплоснабжения по всей территории страны.

Это следует из комментария премьер-министра Владимира Гройсмана, озвученного в эфире ТРК "Украина" вечером 12 февраля. 

По словам Гройсмана, борьба с контрабандой необходима, однако такая борьба не должна ставить под угрозу электро- и теплоснабжение граждан.

"Из угля производится электроэнергия и тепло. Куда поставляется это тепло? В дома, жилье, квартиры граждан. Речь идет о том, что блокирование поставок угля, которому нет альтернативы... это означает только одно - остановка и веерные отключения по всей территории страны. Нужно ли до такого доводить - я думаю, что нет", - заявил Гройсман, пишет Интерфакс-Украина

При этом Гройсман подчеркнул, что согласен с необходимостью борьбы с контрабандой, как на государственной границе, так и на линии разграничения.

"Если мы спросим, есть ли у нас доверие к украинским границам и линии разграничения, относительно торговли контрабандным товаром - у меня такого доверия нет. И тут я готов полностью присоединится к жесткой борьбе против контрабанды, но мы не должны объявлять жесткую борьбу украинским гражданам, у которых должно быть светло и тепло", - добавил премьер.

"Если есть вопросы контрабанды, - жесткий публичный контроль буквально в он-лайн режиме, все то, что касается небольшой группы товаров, например уголь, и то, что нужно для производства металлургии в стране, надо определить эти товары, перечень и обеспечить публичное продвижение в Украину", - добавил Гройсман.

Как сообщает Укринформ, также Гройсман подчеркнул, что многие крупные украинские города отапливаются именно углем - Киев, Харьков, Чернигов, Черкассы. 

"Поэтому если кто-то заявляет, что надо переходить на газ, то должен понимать - это приведет к еще одному росту цен на тепло или на электроэнергию. Я вообще считаю, что сегодня цены являются достаточно тяжелыми для украинских граждан", - добавил глава правительства.

Как известно, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий. 

26 декабря добровольцы объявили о блокадеБывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Одним из организаторов блокады является Анатолий Винорогодский, участие в "блокаде" также принимают народные депутаты, в частности, Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Тарас Пастух.

25 января в знак протеста против торговли с оккупантами участники акции заблокировали железную дорогу на Луганщине между станциями Светланов и Шипилово, в связи с чем полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.

28 января в "штабе блокады" заявили, что намерены расширить акцию, а 10 февраля заявили о перекрытии железной дороги "Ясиноватая-Константиновка".

Темы: блокада Гройсман уголь энергетика
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IP: 64.85.246.---Михаило Боловленко13.02.2017 01:43
"Из угля производится электроэнергия и тепло. Куда поставляется это тепло? В дома, жилье, квартиры граждан. Речь идет о том, что блокирование поставок угля, которому нет альтернативы... это означает только одно - остановка и веерные отключения по всей территории страны. Нужно ли до такого доводить - я думаю, что нет"

Нет, нет, нет Гройсман, ты чето какой-то не патриот. Тут один упоротый заявил: "Лутче в ад, чем что либо от "русского мира". Вот туда побратимы всем скопом и шагайте, освободите украинский народ от своего присутствия.
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IP: 76.66.85.---stork13.02.2017 01:41
Жаль, що Україна має прем'єра, котрий не знав і не знає, що торгувати з ворогом неприпустимо. В світі вугілля добувається не тільки ворогами України. І обов'язок кабміну полягає в тому, що він зобов'язаний знати всі джерела такого вугілля і своєчасно домовлятись про його поставки. Замість цього - всі рішення української влади "не мають альтернативи". Хоча це звичайна локшина на вуха виборців.
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IP: 46.46.96.---Matfey13.02.2017 00:57
"...боротьба з контрабандою необхідна, проте така боротьба не має ставити під загрозу електро- і теплопостачання громадян..." - тупая манипуляция. Читай, не должна ставить под угрозу прибыль олигархов...
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IP: 46.46.96.---Matfey13.02.2017 00:55
Если премьер не может найти замену углю от врага - гнать такого премьера!
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IP: 93.80.179.---Андрей Петров13.02.2017 00:23
Умный премьер, однако...
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