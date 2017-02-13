В Кремле говорят о возможной встрече Трампа с Путиным на саммите G-20
В Кремле заявили, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин могут встретиться на июльском саммите G-20 в Германии, о более ранней встрече пока нет никаких договоренностей.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
"О возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет, пока что нет также никаких прорабатываемых сроков.
Мы исходим из того, что есть в июле этого года "двадцатка" в Германии, где так или иначе президенты встретятся, но, как вы знаете, речь шла о возможностях более ранней встречи: пока никакой конкретики нет", - сказал он.
Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против Любляны как места встречи с президентом США Дональдом Трампом, но это зависит от ряда обстоятельств.
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