Парубий заявляет, что не имеет полномочий считать членов коалиции

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Понедельник, 13 февраля 2017, 13:09

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что у него нет полномочий подсчитывать ни членов парламентской оппозиции, ни членов коалиции.

Об этом он сказал журналистам во время посещения воинской части в городе Дрогобыч Львовской области в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"У председателя Верховной Рады нет полномочий подсчитывать ни членов коалиции, ни членов оппозиции, и делать из этого какое-либо подтверждение", – заявил спикер.

По его словам, коалиция существовала и четко принимала решения, когда избирала руководство Верховной Рады и Кабинета министров.

Парубий напомнил, что кроме двух фракций в коалицию входит много внефракционных депутатов и у него "нет достаточных данных, чтобы назвать количество этих депутатов".

Спикер добавил, что "считает вопрос о количестве депутатов коалиции политизированным, а также направленным на дестабилизацию Верховной Рады и проведение досрочных выборов", что, по его мнению, на сегодняшний момент является "не украинским сценарием", цель которого состоит в том, чтобы разбалансировать органы власти Украины.

Как известно, оппозиционеры в Раде заявляют об отсутствии коалиции, о чем свидетельствует также миграция нардепов из фракции во фракцию.

В частности 23 декабря из БПП вышел Сергей Мищенко, а в начале января и "свободовец" Бублик заявил о выходе. Более того, Бублик заверил, что таких как он наберется с десяток, и они в ближайшее время уйдут из президентской фракции, поставив крест на существовании коалиции.

В БПП обозвали это фейком и отказываются его комментировать.

В Конституции о коалиции написано лишь, что она должна быть создана и должна вносить кандидатуру премьера. Как работает коалиция, мог бы объяснить Регламент Рады, но в действующей его редакции слово "коалиция" не встречается ни разу.

Подробнее о расписаниях в парламенте читайте в материале "Рада возвращается. Коалиция без Бублика, новая партия Таруты и как поделить Трампа".

Темы: Верховная Рада коалиция
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Комментарии — 3
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IP: 93.79.147.---Victor King13.02.2017 14:58
Какой позор!
И это человек с Майдана!
Как человека портит власть и деньги...
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев13.02.2017 14:37
Твердження, "що голова Верховної Ради немає повноважень підраховувати ні членів парламентської опозиції, ні членів коаліції", саме таке, що тренер спортивної команди не мав би повноважень підраховувати склад клубу та кількість гравців на полі.
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IP: 91.222.169.---MR_Holms13.02.2017 14:13
Парубій заявляє, що не має повноважень рахувати членів коаліції...
.
...он просто считать не умеет вообще... вот и морозится, клоун...
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