Судья, преследовавшая Автомайдан, не попадет на съезд

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Понедельник, 13 февраля 2017, 17:20

Председателя Голосеевского райсуда Киева Елену Первушину, имеющую отношение к преследованию активистов Майдана, не выбрали делегатом на съезд судей по избранию членов Высшего совета правосудия.

Об этом на странице в Facebook сообщает адвокат "Автомайдана" Роман Маселко.

"Первушина, которая специально уволилась из председателя суда, чтобы стать членом Высшего совета правосудия НЕ выбрана делегатом на Съезд судей", – пишет Маселко.



Ранее он предостерегал, что Первушина планирует стать членом Высшего совета правосудия, а для этого ей нужно быть делегатом на съезд.

Как известно, внеочередной съезд судей Украины относительно избрания членов Высшего совета правосудия состоится 14-15 марта 2017 года.

Темы: Автомайдан суд
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