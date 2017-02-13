Организаторы "Евровидения" говорят, что ушли из-за раздутых расходов

13683 просмотра
0
Понедельник, 13 февраля 2017, 17:39

Команда организаторов "Евровидения" решила уйти из проекта из-за изменения в бюджете конкурса.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал первый заместитель гендиректора НСТУ Александр Харебин, также подписавший заявление о выходе из проекта.

По его словам конфликт возник с заместителем гендиректора НСТУ Павлом Грицаком, который последние полтора месяца является фактическим руководителем проекта "Евровидение".

Харебин отметил, что Грицак "не принимает необходимых решений, не подписывает контракты, отменяет тендеры".

"Одним из толчков к нашему уходу стало принятие сметы конкурса, которая была согласована Павлом Грицаком и выросла на 50% от того, что была в начале декабря", - сказал он.

Харебин рассказал, что раньше бюджет "Евровидения" составлял 655 млн грн.

"Наш расходы были 655 млн гривен. Мы ожидали получить от конкурса более чем 200 млн прибыли и эти деньги должны были пойти на "Общественное вещание". Сейчас мы увидели, что смета "Евровидения" составляет 655 плюс 200 млн, то есть 855 млн грн. И все эти средства должны быть потрачены на конкурс", - рассказал он.

По его словам утвержденная смета не была согласована с двумя исполнительными продюсерами – им и Викторией Романовой.

"Мы не понимаем, почему конкурс подорожал за месяц работы Павла Грицака на 50%", - сказал Харебин.

По его словам ушла почти вся команда по подготовке "Евровидения".

"21 человек – подписанты, но фактически ушла полностью коммерческая составляющая, полностью безопастностная составляющая и два исполнительных продюсера", - сказал он.

Как известно, ранее часть работников "Национальной общественной телерадиокомпании Украины", которая готовила проведение в "Евровидение 2017" заявила о выходе из проекта.

Александр Шумилин, УП

Темы: Евровидение СМИ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Команда НТКУ, готовившая "Евровидение", уходит из проекта 13 февраля 2017, 16:21
Illaria и Rozhden прошли в финал Нацотбора на "Евровидение" 11 февраля 2017, 23:23
В тендере на логотип "Евровидения-2017" принимала участие только одна компания 1 февраля 2017, 18:20
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Отключения света могут коснуться 7 областей
Команда НТКУ, готовившая "Евровидение", уходит из проекта
Полицейские поймали главу Одесского суда нетрезвым за рулем
"Укрэнерго" о чрезвычайном положении: Угля хватит на 40 суток
Все новости
Изменить жизнь

Пара работает и живет "на колесах", чтобы иметь возможность путешествовать

Хобби

Карты, выпечка, оружие... 15 хобби успешных и знаменитых