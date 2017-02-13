Организаторы "Евровидения" говорят, что ушли из-за раздутых расходов

Команда организаторов "Евровидения" решила уйти из проекта из-за изменения в бюджете конкурса.



Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал первый заместитель гендиректора НСТУ Александр Харебин, также подписавший заявление о выходе из проекта.



По его словам конфликт возник с заместителем гендиректора НСТУ Павлом Грицаком, который последние полтора месяца является фактическим руководителем проекта "Евровидение".



Харебин отметил, что Грицак "не принимает необходимых решений, не подписывает контракты, отменяет тендеры".



"Одним из толчков к нашему уходу стало принятие сметы конкурса, которая была согласована Павлом Грицаком и выросла на 50% от того, что была в начале декабря", - сказал он.



Харебин рассказал, что раньше бюджет "Евровидения" составлял 655 млн грн.



"Наш расходы были 655 млн гривен. Мы ожидали получить от конкурса более чем 200 млн прибыли и эти деньги должны были пойти на "Общественное вещание". Сейчас мы увидели, что смета "Евровидения" составляет 655 плюс 200 млн, то есть 855 млн грн. И все эти средства должны быть потрачены на конкурс", - рассказал он.



По его словам утвержденная смета не была согласована с двумя исполнительными продюсерами – им и Викторией Романовой.



"Мы не понимаем, почему конкурс подорожал за месяц работы Павла Грицака на 50%", - сказал Харебин.



По его словам ушла почти вся команда по подготовке "Евровидения".



"21 человек – подписанты, но фактически ушла полностью коммерческая составляющая, полностью безопастностная составляющая и два исполнительных продюсера", - сказал он.



Как известно, ранее часть работников "Национальной общественной телерадиокомпании Украины", которая готовила проведение в "Евровидение 2017" заявила о выходе из проекта.



Александр Шумилин, УП