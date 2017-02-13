В немецком суде опровергли слова адвокатов Онищенко

В Германии не принималось никаких решений об экстрадиции народного депутата Украины Александра Онищенко.

Об этом в комментарии "Немецкой волне" сообщил пресс-секретарь Высшего земельного суда города Кобленца, который рассматривал жалобу адвокатов украинца на действующий в Германии ордер на арест.

"В Германии не принималось никаких решений об экстрадиции народного депутата Украины Александра Онищенко. Тем более, суд не рассматривал вопрос виновности или невиновности этого лица", - сообщил собеседник издания.

Дело в том, пояснил он, что решение о правомерности ареста или экстрадиции не могло выноситься, поскольку Онищенко не находится под стражей и вопрос о его экстрадиции не стоит.

Зато судьи в Кобленце по просьбе адвокатов Онищенко только предоставили общую правовую оценку информации о сути уголовного дела против него в Украине, изложенную в изданном в Германии ордере на арест, уточнил представитель суда.

Судьи, как следует из обнародованного Александром Онищенко письма суда, адресованного его адвокатам, "исходя из имеющейся на данный момент информации должны были бы иметь предостережение против экстрадиционного ареста".

Аутентичность ранее обнародованного в украинских СМИ письма подтвердили представитель суда в Кобленце и немецкие адвокаты Онищенко. Юристы депутата-беглеца отказались от дальнейших комментариев.

Как следует из письма, главные проблемы, которые видит суд: невозможность на основе имеющейся на данный момент информации установить состав преступления в соответствии с германским законодательством.

Дело в том, что в соответствии с международными соглашениями об экстрадиции, преступление, в котором обвиняют лицо, должно квалифицироваться законом как преступление в обеих странах - как в той, что запрашивает, так и в той, где задержан подозреваемый.

По мнению судей, ордер на арест Онищенко не содержит информации о том, что подозреваемый занимал должность в компании "Укргаздобыча", которая предоставляла бы ему полномочия, которые позволили бы говорить о злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба.

Как известно, НАБУ обвиняет Александра Онищенко в том, что он воровал газ государственной компании "Укгазвидобування" и нанес ей убытки, продавая на фиктивных аукционах газ, добытый в рамках совместной деятельности.

"Газовая схема" Онищенко, как заявляет НАБУ, заключалась в том, что через подставные фирмы, подконтрольные Онищенко, газ государственной компании сначала продавался по заниженным ценам другим его фирмам, которые продавали газ дальше по рыночной цене.

Кроме заявлений о признании Германией своей невиновности, Александр Онищенко утверждает, что Германия признала его дело политическим. "По сути, немецкий суд указал Украине, что все это дело носит исключительно политический характер", - написал депутат на "Фейсбук".

Зато в суде в Кобленце не делали выводов относительно того, является ли уголовное дело против Александра Онищенко политически мотивированным. О такой оценке не говорится ни в приведенном адвокатами письме, ни в объяснениях, которые предоставил представитель суда.