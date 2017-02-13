Минюст зарегистрировал порядок проверки электронных деклараций

714 просмотров
0
Понедельник, 13 февраля 2017, 23:46

Министерство юстиции зарегистрировало наработанный рабочей группой при секретариате Кабмина Порядок полной проверки электронных деклараций чиновников.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Таким образом, теперь Национальное агентство по предупреждению коррупции имеет возможность провести полноценный анализ состояния чиновников в представленных ими электронных декларациях.

В ведомстве напомнили, что рабочая группа по подготовке порядков проведения полной проверки электронных деклараций и стиля жизни чиновников была сформирована после того, как НАПК в течение нескольких месяцев не могло подать для регистрации в Минюсте качественно разработанные версии документов, которые бы полностью соответствовали действующему законодательству и не ограничивали права человека.

В состав рабочей группы вошли члены НАПК, команда экспертов Министерства юстиции под председательством министра юстиции Павла Петренко, представители общественности, правоохранительных органов, прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

На разработку финального текста Порядка проведения полной проверки электронных деклараций чиновников им понадобилась неделя.

"За основу утвержденного проекта документа были взяты наработки Минюста с учетом всех предложений и замечаний, поступивших от участников рабочей группы.
10 февраля наработанный совместными усилиями Порядок был принят на заседании НАПК и направлен в Минюст", - отметили в ведомстве.

Украинская правда

Темы: декларации Минюст
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАПК направило в суд 3 дела против сотрудников Высшого госпсуда 13 февраля 2017, 11:18
НАПК не увидело нарушений в купленных Ляшко билетах в Таиланд 11 февраля 2017, 14:58
Нардеп Мамчур купил автомобиль за 800 тысяч 10 февраля 2017, 12:13
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СМИ: Флинн уходит в отставку на фоне скандала с послом РФ в США
Зубко заявил, что блокада поставок угля с ОРДЛО выгодна России
В немецком суде опровергли слова адвокатов Онищенко
Отключения света могут коснуться 7 областей
Все новости
Здоровье

Почему украинцы живут на 10 лет меньше европейцев

Афиша на 10-12 февраля

Грандиозная распродажа на "Всі Свої", акройога, вечеринки, концерты...