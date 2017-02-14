Штаб кандидата в президенты Франции обвинил РФ в кибератаках на его сети

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Вторник, 14 февраля 2017, 00:27

Глава избирательной кампании кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона Ришар Ферран заявил о "сотнях или тысячах" попыток взлома компьютерных систем его штаба, следы которых ведут в Россию.

Об этом он заявил в понедельник, 13 февраля, в интервью телеканалу France 2, пишет DW.com.

Он подчеркнул, что за волной попыток взломать инфраструктуру штаба Макрона стоят "сайты, поддерживаемые российскими властями".

Кроме того, Ферран обвинил Москву в проведении целенаправленной кампании по дискредитации Макрона при помощи фейковых новостей в связи с его проевропейской позицией.

"Наши компьютерные системы, базы данных и другие сайты подверглись сотням, если не тысячам хакерских атак. И по странному совпадению все они ведутся из-за российской границы", - сказал начальник штаба Макрона, добавив, что кандидат уже обратился к высшим французским властям за помощью, чтобы исключить российское влияние на избирательную кампанию во Франции.

Он провел параллели между происходящим в стране и действиями российских хакеров в ходе предвыборной гонки кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон.

Одновременно глава предвыборного штаба Макрона обозначил основное отличие между независимым кандидатом и его соперниками. По его мнению, политик стал объектом российской пропаганды, поскольку он заинтересован в "сильной Европе" и готов оказать России сопротивление, в то время как другие "правые и крайне правые" кандидаты более "дружелюбны" по отношению к Москве.

Когда прогнозы начали предрекать победу независимого кандидата Макрона над претендентом от крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, российские государственные СМИ Russia Today (RT) и Sputnik увеличили объемы негативной информации о проевропейском кандидате, продолжив активно агитировать за главу "Национального фронта", пишет издание Politico.

В частности, во Франции подвергся критике приравнивающий сплетню к факту сюжет Sputnik News от 4 февраля, в котором было сказано, что Макрона поддерживает "очень богатое гомосексуальное лобби", а также, что он был "агентом США" для банков.

Американский эксперт по кибербезопасности, возглавляющий южноевропейский отдел компании FireEye, Дэвид Граут, сказал изданию The Financial Times, что "те самые российские группы, по-видимому, ответственные за взлом компьютеров Демократической партии США, имеют желание и возможности попытаться повлиять на выборы" в Европе в 2017 году.

Темы: хакеры Росcия Франция
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