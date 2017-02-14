Зубко заявил, что блокада поставок угля с ОРДЛО выгодна России

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Вторник, 14 февраля 2017, 00:52

Блокирование поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей выгодно, прежде всего, России.

Такое мнение в эфире программы "Свобода слова" на ICTV выразил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает Укринформ.

"Давайте посмотрим с точки зрения фактов, кому это выгодно, чтобы сегодня была угроза электроснабжению уже не в Авдеевке, а в практически всей стране. Я могу сказать, в первую очередь, это (выгодно - ред.) РФ", - сказал Зубко.

Такое мнение чиновник аргументировал тем, что РФ хочет, чтобы Украина закупала российский уголь.

Кроме того, по его словам, блокада поставок угля выгодна России и потому, что это является формой давления на предприятия, которые работают на временно оккупированной территории, но платят налоги в государственный бюджет Украины, а также на украинские предприятия металлургической отрасли, которые находятся на подконтрольной Киеву территории.

"Это вообще угроза потери территорий, потому что мы понимаем, что и Запорожская и Донецкая области зависят от этих промышленных предприятий", - настоял Зубко на угрозах от блокирования поставок угля.

В этом контексте вице-премьер-министр подчеркнул, что РФ "частично использует" украинских патриотов-участников блокады в своих "стратегических политических целях".

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может привести к остановкам и отключениям в сфере электро- и теплоснабжения по всей территории страны. Также он заявлял, что поставкам антрацита с ОРДЛО нет альтернативы.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в свою очередь заявил, что Украина может отказаться от антрацита из Донбасса, но на это нужны 15 млрд дополнительных средств.

Как известно, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий. 

26 декабря добровольцы объявили о блокаде. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Одним из организаторов блокады является Анатолий Винорогодский, участие в "блокаде" также принимают народные депутаты, в частности, Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Тарас Пастух.

25 января в знак протеста против торговли с оккупантами участники акции заблокировали железную дорогу на Луганщине между станциями Светланов и Шипилово, в связи с чем полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.

28 января в "штабе блокады" заявили, что намерены расширить акцию, а 10 февраля заявили о перекрытии железной дороги "Ясиноватая-Константиновка".

Темы: уголь Донбасс оккупация энергетика Росcия
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IP: 91.124.234.---vladbil14.02.2017 10:48
Бред сумаседшого. Спочатку казали вистачить вугілля на тиждень, тепер -на 40 днів. За 40 днів можна привезти вугілля з Австаліїї по такій же ціні. Треба розвивати Львівський вугільний басейн. Наші міністри вже договорилися до ручки: за два роки Україна позбудеться від антрацитної залежностї ? Якої ? Донецької, Російської ? Хтось шось тут розуміє... І як можна увязати два поняття: торгівля з бандюками і щоденні обстріли наших ВС з смертями наших хлопців? Господи, дай сили все це перенести ... І зауважте, як "засуєтилися" все наші керівничики, скільки там інтересів зав"язано... А ми чуємо щоденні їхні баєчки пр те , про інше...
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IP: 212.109.62.---alfa_omega14.02.2017 10:33
за кого этот идиот нас держит.
если бы рашка захотела то уже давно бы перекрыла поставки угля.

Идиоты, людей возмущает формула расчета стоимости электрики в первую очередь, а потом "торговля на крови".

Уже шобла заявила "по формуле расчета Ротердам, оказывается мы платим только 40% себестоимости электрики". А значит с весны ожидайте 2-30 грн за 1 киловат.

Хорошо устроились, Янык нервно завидует
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IP: 94.178.236.---Ігор Бондар14.02.2017 09:40
Імпотентна влада в своєму стилі. Всі хто не згоден - агенти кремля.
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IP: 91.225.121.---DND14.02.2017 09:38
Зубко начинал карьеру программистом в Житомире. В 90-х годах возглавлял разные предприятия в Житомире. В 2001 году - руководитель проекта ОАО "ЛИНОС" Лисичанский ЛПУ. С 2002 по 2010 год был заместителем председателя правления ОАО "Житомирский завод ограждающих конструкций". Потом возглавил завод. Протеже Зубко 26-летняя девица, назначена руководителем Департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации Президента. Такая Кодоненко Екатерина Витальевна, что до июля этого года нищенски работала на должности юрисконсульта Житомирского завода ограждающих конструкций. Утырки.
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IP: 91.225.121.---DND14.02.2017 09:21
Чим більше наговорять ці колаборанти, тим більшою скоро буде довжина лава підсудних. На вишку вже "напрацював" офшорних хряк, Гройсман, Яценюк, Демчишин і вся та, і ця корумпована олігархічна мафіозна шайка. Що не креатура з банкової то виявляється корумпованою свинею.
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