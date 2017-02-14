Зубко заявил, что блокада поставок угля с ОРДЛО выгодна России
Блокирование поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей выгодно, прежде всего, России.
Такое мнение в эфире программы "Свобода слова" на ICTV выразил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает Укринформ.
"Давайте посмотрим с точки зрения фактов, кому это выгодно, чтобы сегодня была угроза электроснабжению уже не в Авдеевке, а в практически всей стране. Я могу сказать, в первую очередь, это (выгодно - ред.) РФ", - сказал Зубко.
Такое мнение чиновник аргументировал тем, что РФ хочет, чтобы Украина закупала российский уголь.
Кроме того, по его словам, блокада поставок угля выгодна России и потому, что это является формой давления на предприятия, которые работают на временно оккупированной территории, но платят налоги в государственный бюджет Украины, а также на украинские предприятия металлургической отрасли, которые находятся на подконтрольной Киеву территории.
"Это вообще угроза потери территорий, потому что мы понимаем, что и Запорожская и Донецкая области зависят от этих промышленных предприятий", - настоял Зубко на угрозах от блокирования поставок угля.
В этом контексте вице-премьер-министр подчеркнул, что РФ "частично использует" украинских патриотов-участников блокады в своих "стратегических политических целях".
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может привести к остановкам и отключениям в сфере электро- и теплоснабжения по всей территории страны. Также он заявлял, что поставкам антрацита с ОРДЛО нет альтернативы.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в свою очередь заявил, что Украина может отказаться от антрацита из Донбасса, но на это нужны 15 млрд дополнительных средств.
Как известно, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.
26 декабря добровольцы объявили о блокаде. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.
Одним из организаторов блокады является Анатолий Винорогодский, участие в "блокаде" также принимают народные депутаты, в частности, Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Тарас Пастух.
25 января в знак протеста против торговли с оккупантами участники акции заблокировали железную дорогу на Луганщине между станциями Светланов и Шипилово, в связи с чем полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.
28 января в "штабе блокады" заявили, что намерены расширить акцию, а 10 февраля заявили о перекрытии железной дороги "Ясиноватая-Константиновка".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
если бы рашка захотела то уже давно бы перекрыла поставки угля.
Идиоты, людей возмущает формула расчета стоимости электрики в первую очередь, а потом "торговля на крови".
Уже шобла заявила "по формуле расчета Ротердам, оказывается мы платим только 40% себестоимости электрики". А значит с весны ожидайте 2-30 грн за 1 киловат.
Хорошо устроились, Янык нервно завидует