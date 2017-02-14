Трамп оценивает ситуацию с Флинном из-за его разговора с послом РФ

Будущее советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна на посту находится под вопросом, пока Дональд Трамп оценивает, можно ли ему доверять после того, как стало известно, что Флинн обсуждал вопрос санкций с послом РФ в США.

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пишет The New York Times.

"Президент оценивает ситуацию. Он разговаривает с вице-президентом Пенсом относительно беседы, которую он провел с генералом Флинном, а также говорит с другими разными людьми о том, что он считает самым важным вопросом, – нашей национальной безопасности", - сказал Спайсер.

Спайсер выступил с этим заявлением вскоре после того, как советник президента Келлиэнн Конуэй в интервью на MSNBC заявила, что Флинн пользуется "полным доверием президента".

Белый дом прослушал стенограмму беседы Флинна с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Разговор касался санкций против России и других вопросов, но, как сообщали СМИ, Флинн сказал Пенсу, что санкции и политика не обсуждались.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Флинн в частном порядке обсуждал с российским послом вопрос отмены санкций.

Агентство сообщало в прошлом месяце, что Флинн провел пять телефонных разговоров с послом России Сергеем Кисляком 29 декабря, когда президент Барак Обама принял соответствующие меры в связи с вмешательством России в президентские выборы в США.

Флинн сначала отрицал, что обсуждал санкции с послом России, но впоследствии через своего пресс-секретаря признал, что такой разговор мог состояться.

"Флинн указал, что хотя он не помнит обсуждения санкций, он не мог быть уверенным, что эта тема никогда не поднималась", - сказал пресс-секретарь Флинна.

Нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники сообщили, что ФБР изучало телефонный разговор. Бывший чиновник администрации сказал, что расшифровки достаточно, чтобы дать обоснование Белому дому, должен ли Трамп оставить Флинна в должности.

По данным чиновников, Флинн уверял собеседника, что санкции являются решением администрации Обамы и политика может измениться при администрации Трампа. Он призвал Россию не принимать меры в ответ, так как это может осложнить будущее сотрудничество.

Флинн никогда явно не обещал облегчения санкций, сообщил источник, однако похоже на то, что он создавал впечатление, что это возможно.