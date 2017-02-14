Трампа предупредили, что Флинн уязвим для российского шантажа

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Вторник, 14 февраля 2017, 06:11

Генеральный прокурор США Салли Йейтс предупредила президента США о том, что его советник по национальной безопасности Майкл Флинн потенциально уязвим для российского шантажа.

Об этом со ссылкой на действующих и бывших чиновников пишет The Washington Post.

Сообщение с которым выступила Йейтс высказывались побаивания из-за того, что Флинн ввел в заблуждение вице-президента США Майка Пенса о своем разговоре с российским послом, заявив, что он не обсуждал вопрос санкций против РФ. Оно было передано юрисконсульту Белого дома Дональду Макгэну, но как он поступил с полученной информацией неизвестно.

В последние дни администрации Обамы Джеймс Клеппер, который был директором национальной разведки и Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ, разделяют обеспокоенность Йейтс и согласились с рекомендацией поинформировать Белій дом. Они считают, что "Флинн поставил себя в компрометирующее положение" и решили, что Пенс должен знать, что он был обманут.

Высокопоставленный чиновник в администрации Трампа, сообщил изданию, что в Белом доме в курсе дела.

Издание сообщало в прошлом месяце, что Флинн провел пять телефонных разговоров с послом России Сергеем Кисляком 29 декабря, когда президент Барак Обама принял соответствующие меры в связи с вмешательством России в президентские выборы в США.

Флинн сначала отрицал, что обсуждал санкции с послом России, но впоследствии через своего пресс-секретаря признал, что такой разговор мог состояться.

"Флинн указал, что хотя он не помнит обсуждения санкций, он не мог быть уверенным, что эта тема никогда не поднималась", - сказал пресс-секретарь Флинна.

Однако нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники сообщили, что ФБР изучало телефонный разговор. Бывший чиновник администрации сказал, что расшифровки достаточно, чтобы дать обоснование Белому дому, должен ли Трамп оставить Флинна в должности.

Темы: США Росcия Трамп
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