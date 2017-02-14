Гройсман: Я против контрабанды, но блокада угрожает нацбезопасности

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Вторник, 14 февраля 2017, 12:01

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает против блокады поставок угля с оккупированных территорий.

Об этом он заявил, выступая во время заседания Кабинета министров во вторник с отчетом.

"Треть, более 30% электроэнергии в дома украинских граждан производится из угля. Такие города, как Киев, Харьков, Черкассы, Чернигов из угля вырабатывают тепло для граждан. Мы потребляем такого угля 24 миллиона тон в год", – сказал он.

Антрацитовый уголь добывается на неподконтрольных территориях востока Украины.

"Для того, чтобы провести модернизацию и отказаться от этот угля – перейти, например, на газовую группу, которая добывается в регионах подконтрольных, нам требуется 3-5 лет и еще каждый год инвестиции в размере не менее 15 миллиардов гривен", – сказал премьер.

Но, по его словам, такая зависимость постоянно уменьшается: "Мы замещаем газ, мы начали добывать украинский газ, мы уменьшили падение добычи газа в Украине. Системный подход даст возможность диверсифицировать и поставки угля".

"Когда речь идет о блокаде, я категорически против любой контрабанды, и результат этой борьбы –18 миллиардов плюсом денег в бюджет. Я согласен с тем, что надо остановить перемещение товаров контрабандой не только по железной дороге, но и другим транспортом через линию размежевания", – заявил Гройсман.

"Но когда речь идет о вопросе национальной безопасности Украины, о том, что люди в домах должны получить нормальное тепло и электроэнергию, о том, что продолжается отопительный сезон…", – добавил он.

По словам премьера, правительство качественно подготовилось к отопительному сезону, но некоторые украинцы собственными руками "хотят сорвать отопительный сезон, побуждают веерные отключения".

"Это недопустимо. Надо разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом", – заявил Гройсман.

Кроме того, он подчеркнул, что надо позаботиться об украинской металлургии, в которой работают 300 тысяч людей.

"Я убежден, что критический импорт, минимальный набор продукции, который мы получаем из украинских недр, мы можем абсолютно спокойно сегодня использовать. Кроме того, от этого зависит украинская металлургия, в которой работают 300 тысяч людей", – сказал он.

"Если Авдеевский коксовом мог остановиться от обстрелов россиян, то сегодня он может остановиться, потому что у него нет необходимого сырья для продолжения работы. И я подчеркиваю, что никто не имеет права на этом спекулировать", – заявил премьер.

Он также опроверг свою причастность к коррупции.

Алена Рощенко, УП

Темы: уголь блокада Гройсман Кабинет министров Донбасс
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IP: 93.75.36.---formalin14.02.2017 13:33
Як завжди, половина сказаного - брехня, перекручування, пересмикування... Він дійсно настільки не знає фактажу, чи свідомо спотворює цифри, розраховуючи на некомпетентність загалу? Між іншим, Коболєв міг би вже озвучити тезу, що у разі кризи з антрацитом можна буде з наявими обсягами запасів газу запустити під кінець сезону і газомазутні блоки!
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