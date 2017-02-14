Премьер: Считаете, что я имею отношение к коррупции, – приведите примеры

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Вторник, 14 февраля 2017, 12:13

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что не причастен к коррупционным действиям.

Об этом он заявил, отчитываясь на заседании Кабинета министров.

"Если кто-то считает, что я как премьер-министр имею отношение к коррупции в нашей стране, – приведите реальные примеры", – сказал Гройсман.

"Я абсолютно честен перед каждым украинским гражданином. И для меня это не впервые: я 10 лет работаю во власти – 8 в местной, 2 в центральной – и я никогда ни от кого не отводил взгляд. Я служил и буду служить своей стране и каждому из тех, кто нуждается в заботе властей…", – добавил он.

"Поэтому прежде, чем делать свои пустопорожние заявления, насытьте их конкретикой. Но  у вас ничего не получится, потому что этого просто нет", – сказал глава правительства.  

"Можете фантазировать, выдумывать – я забочусь сегодня о 45-миллионной стране, и хочу обеспечить людям комфорт, поэтому призываю всех к трезвому разуму и к пониманию того, что любые действия приводят к последствиям. И я бы хотел, чтобы эти последствия были позитивными для страны и ее граждан", – заявил он.

Алена Рощенко, УП

Темы: Гройсман Кабинет министров коррупция
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Комментарии — 5
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IP: 91.204.95.---Serg Voronchuk14.02.2017 13:07
Прем'єр країни, яку визнали самою корумповоною у Європі каже - наведіть приклади моєї корупції. Або сам ідіот, або вважає ідіотами всіх нас.
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IP: 194.146.180.---Pavlabor14.02.2017 12:59
Корупція це не тільки дія, а і бездіяльність.
Як працюють державні органи, хто в країні прем’єр-міністр, це питання які не потребують доказування.
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IP: 193.238.98.---ramusus14.02.2017 12:47
Може і не має, але корупція є всюди. Просто треба володіти реальною інформацію, як виживає люд, і робити висновки, говорити людям правду, що відбувається. А так, здається, що інформацію приховують. Звісно, люди цього не розуміють. Як можна вижити в умовах тотальної корупції при необсяжних статках олігархів, які не хочуть робити позитивні кроки для України. Коли для корупціонерів наступить фіаско?
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IP: 46.98.199.---Vladimir Gogol14.02.2017 12:39
Ми сплачуємо за ЖКП останні копійки зі свого доходу а чиновники мають зарплату в розмірі декілька міліонів. Ви вважаєте так буде довго?
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IP: 82.207.118.---dekster14.02.2017 12:36
Маленьке питання до прем'єра. Для чого було записувати нерухомість в Києві на тещу (на 16 млн грн) і потім брехати, що це вона купила і дочка допомогла, яка є бідним підприємцем. Чому не сказати правду, що квартири купив сам а потім, звісно, можна подарувати кому завгодно, це не заборонено нікому. Якщо в такому питанні брехня, то що говорити про все інше ?!!
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