В штабе говорят об 1 раненом в зоне АТО за сутки

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Вторник, 14 февраля 2017, 12:50

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный получил ранения.

Об этом на брифинге 14 февраля сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий потерь в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения. Это произошло в Широкино", - сказал полковник.

По его словам, ситуация на приморском участке фронта остается сложной.

13 февраля после нескольких провокаций из стрелкового оружия, около часа дня боевики перешли на тяжелое вооружение. Из пушек, танков и минометов боевики обстреливали оборонительные рубежи сил АТО в Водяном и Широкино в течение трех часов.

"Но и на этом обстрелы не прекратились. До позднего вечера на этом участке фронта враг широко применял гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы", – сказал Мотузяник.

В Марьинском районе боевики нарушили режим тишины дважды – днем и вечером, в обоих случаях применяя минометы вместе со стрелковым оружием.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 40 вражеских обстрелов, в том числе 11 – из тяжелого вооружения.

Украинская правда

Темы: АТО
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