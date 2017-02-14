Глава АП Райнин: У нас с Ложкиным была "мирная передача власти"

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Вторник, 14 февраля 2017, 13:14

Глава Администрации президента Игорь Райнин заявляет, что тесно сотрудничает с бывшим главой АП Борисом Ложкином.

Об этом он сказал в комментарии "УП", о чем говорится в статье "Есть ли жизнь после Ложкина, или Как выглядит АП времен Райнина".

На вопрос о ходе закулисной борьбы, в результате которой он возглавил администрацию, Райнин ответил, что это вопрос не к нему.

"Я интриг не плету и не принимаю в них участия. Когда я пришел на должность, то одной из первых задач было не допустить провала работы. И мы с этим справились. Как я шучу, у нас с Ложкиным состоялась мирная передача власти", - отшутился глава АП.

По словам Райнина эта "передача власти" продолжается до сих пор.

"Борис Евгеньевич, без шуток, эффективный коммуникатор, который выполнял очень много работы. Не секрет, что мы до сих пор с ним в тесном сотрудничестве, часто советуемся. Он сейчас занимается важным делом - привлечением инвестиций. Мы ему помогаем, чем надо", - рассказал Райнин.

В то же время один из ближайших коллег Ложкина в комментарии УП сказал, что Ложкин лоббировал Райнин в противовес своему первому заместителю Виталию Ковальчуку.

"С одной стороны Ложкин немного и боялся Ковальчука, а с другой - не хотел терять влияние на АП и доступ к Порошенко. Поэтому на его место пришел человек, которому он может легко общаться и которой может "советовать", - признается один из ближайших коллег Ложкина.

Украинская правда

Темы: Администрация президента Райнин Ложкин
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев14.02.2017 13:30
АП рядового Райнина трансформируется в канцелярию, заставляя "первого" быть больше ответственным за свои слова и действия. Кроме того, тревожными ветрами нынешних событий, сметается олигархическая суета, остается и концентрируется только "рошенковское" с замесами из: агропрода, военно-, строй-, ато- и прочего прома, Видимо дистанцирование должно остудить коррупционный пыл, но хватит ли времени ("масло на трамвайные рельсы пролито").
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