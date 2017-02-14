Чрезвычайное положение в энергетике Кабмин не рассматривал - министры

Чрезвычайное положение в энергетике не рассматривали на заседании правительства при рассмотрении вопросов с ограниченным доступом.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер Павел Розенко.

"Нет, этого не рассматривали. Рассматривали просто вопрос с ограниченным доступом", - сказал он.

Об этом говорит и Геннадий Зубко: "Нет, вопрос сегодня не рассматривался".

"Сегодня рассматривали вопрос, касающийся отчета правительства. И вообще планов на следующий год", - отметил Зубко.

Как известно, "Укрэнерго" и Министерство топлива и энергетики предлагают правительству ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за блокирования поставок антрацита с неконтролируемых территорий Донбасса.

Роман Кравец, УП