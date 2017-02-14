Чрезвычайное положение в энергетике Кабмин не рассматривал - министры
Чрезвычайное положение в энергетике не рассматривали на заседании правительства при рассмотрении вопросов с ограниченным доступом.
Об этом журналистам сообщил вице-премьер Павел Розенко.
"Нет, этого не рассматривали. Рассматривали просто вопрос с ограниченным доступом", - сказал он.
Об этом говорит и Геннадий Зубко: "Нет, вопрос сегодня не рассматривался".
"Сегодня рассматривали вопрос, касающийся отчета правительства. И вообще планов на следующий год", - отметил Зубко.
Как известно, "Укрэнерго" и Министерство топлива и энергетики предлагают правительству ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за блокирования поставок антрацита с неконтролируемых территорий Донбасса.
Роман Кравец, УП
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