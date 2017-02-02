Минобороны РФ передало ноту украинскому военному атташе

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Четверг, 2 февраля 2017, 01:00

Минобороны РФ в среду вечером пригласило украинского атташе по вопросам обороны в России для вручения военно-дипломатической ноты в связи с облетом украинским самолетом буровых вышек в Черном море.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются как провокационные", - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, украинскому атташе выражен протест Минобороны РФ.

"Украинский самолет Ан-26 1 февраля с 11:30 до 12:00 совершил два опасных облета вблизи российских буровых вышек "Таврида" и "Крым-1" на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования", - утверждает Конашенков.

Как сообщалось, в среду министр обороны Степан Полторак сообщил, что с захваченных Россией буровых вышек в Черном море обстреляли транспортный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

По его словам, в результате обстрела самолету было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания.

Кроме того, сообщил Полторак, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции России в активном режиме, которая обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

Как известно, российское "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которое после аннексии Крыма незаконно завладело активами украинской компании "Черноморнефтегаз", ежегодно на шельфе Черного моря добывает 2 млрд куб. м природного газа.

Кроме того о незаконном размещении буровых платформ в украинских водах пограничники сообщали уже неоднократно.

Украина подготовила иск против РФ в связи с незаконнной добычей ископаемых в украинских территориальных водах.

Темы: Черное море Росcия газ Крым
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