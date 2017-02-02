Из-за блокирования ж/д путей в Бахмуте полицию подняли по тревоге

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Четверг, 2 февраля 2017, 14:17

Полицейских Бахмутского района Донецкой области подняли по тревоге и перевели на усиленный режим несения службы из-за блокирования активистами железнодорожного переезда в Бахмуте.

Об этом сообщает 2 февраля начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

"Неизвестные вооруженные люди в камуфляже и на бусах перекрыли железнодорожное полотно в Бахмуте, заблокировали тепловоз, где находятся работники железной дороги, с целью перекрытия движения на станцию Никитовка. На месте находится следственно-оперативная группа полиции", – сообщает он.

 

Аброськин считает подобные действия деструктивными в условиях, когда полиция Донетчины "работает с надрывом, вопреки всему в Марьинке, Красногоровке, Авдеевке, Новолуганском, защищая и оказывая помощь жителям нашей многострадальной области".

По мнению главного донецкого полицейского, "отдельные политики и активисты пытаются дестабилизировать ситуацию, блокируя пути".

"Поддерживаю Георгия Туку (заместитель министра по вопросам оккупированных территорий – ред.), что такое поведение является преступным и может привести к тому, что жители Донетчины останутся без тепла", – отметил Аброськин.

Как сообщалось, 2 февраля ветераны и активисты перекрыли железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области.

Акция "блокады торговли с оккупантами" началась 25 января, когда активисты заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная на участке Горное-Золотое, а также станцию "Светланово" с призывами о прекращении торговли с незаконными вооруженными формированиями.

28 января организаторы блокады Донбасса заявили о намерении ее расширить.

Представители местной власти, председатель СБУ осудили такие действия, назвав их популистскими и незаконными.

31 января премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что получению угля с неподконтрольных территорий на Донбассе на данный момент нет альтернативы.

Украинская правда

Темы: уголь Донбасс полиция
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IP: 217.170.201.---spitfire02.02.2017 18:24
...така поведінка є злочинною і може призвести до того, що мешканці Донеччини залишаться без тепла
ось так.
і природнє почуття сором'язливості і вихованість не дозволяють визнати свій внесок і свою причетність прем'єр-міністрові, профільним чиновникам енергетичної галузі, голові військово-цивільної адміністрації:
вони або не бажають впорядкувати резервні джерела енергетичного вугілля і шляхи постачання, можернізувати блоки ТЕС, або не розуміють нагальної потреби в енергетичній незалежності держави.

все це виглядає дуже дивним: газ купують через реверсну схему, аби тільки не в Росії, а от чому той самий принцип не діє у випадку із антрацитовим вугіллям?
через бажання утримувати ОРДЛО та домовленості із Ахмєтовим?
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IP: 46.133.18.---neham02.02.2017 16:38
Садити треба тих хто два роки спонсорує ту війну торгуючи з сєпарами... А дителі многостраждальних областей нехай піднімають свої ср..ки і йдуть захищати свою землю....
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IP: 95.108.133.---kerubino02.02.2017 16:00
Заворушилось кодло ,перестали іти доходи від контрабанди ,а хлопці правильно роблять ,що блокують ,там вже давно пора все перекрити ,тоді і бойовики без доходів почнуть тікати в Рашу ,але наша злодійска влада ніяк не може нажертись .
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