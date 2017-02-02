Из-за блокирования ж/д путей в Бахмуте полицию подняли по тревоге

Полицейских Бахмутского района Донецкой области подняли по тревоге и перевели на усиленный режим несения службы из-за блокирования активистами железнодорожного переезда в Бахмуте.



Об этом сообщает 2 февраля начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в своем Facebook.



"Неизвестные вооруженные люди в камуфляже и на бусах перекрыли железнодорожное полотно в Бахмуте, заблокировали тепловоз, где находятся работники железной дороги, с целью перекрытия движения на станцию Никитовка. На месте находится следственно-оперативная группа полиции", – сообщает он.

Аброськин считает подобные действия деструктивными в условиях, когда полиция Донетчины "работает с надрывом, вопреки всему в Марьинке, Красногоровке, Авдеевке, Новолуганском, защищая и оказывая помощь жителям нашей многострадальной области".



По мнению главного донецкого полицейского, "отдельные политики и активисты пытаются дестабилизировать ситуацию, блокируя пути".



"Поддерживаю Георгия Туку (заместитель министра по вопросам оккупированных территорий – ред.), что такое поведение является преступным и может привести к тому, что жители Донетчины останутся без тепла", – отметил Аброськин.



Как сообщалось, 2 февраля ветераны и активисты перекрыли железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области.



Акция "блокады торговли с оккупантами" началась 25 января, когда активисты заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная на участке Горное-Золотое, а также станцию "Светланово" с призывами о прекращении торговли с незаконными вооруженными формированиями.



28 января организаторы блокады Донбасса заявили о намерении ее расширить.



Представители местной власти, председатель СБУ осудили такие действия, назвав их популистскими и незаконными.



31 января премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что получению угля с неподконтрольных территорий на Донбассе на данный момент нет альтернативы.



Украинская правда