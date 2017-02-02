СБ ООН собирается на заседание из-за событий в Авдеевке

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Четверг, 2 февраля 2017, 18:18

На требование Украины Совет Безопасности ООН в четверг, 2 февраля, рассмотрит ситуацию возле Авдеевки.

Об этом сообщает президент Петр Порошенко в Facebook.

"На требование Украины Совет Безопасности ООН сегодня рассмотрит ситуацию возле Авдеевки. Дипломаты получили от меня четкие инструкции. Страна-агрессор, которая, к сожалению, является постоянным членом Совбеза, долждна еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной", - написал Порошенко.

Ранее сообщалось, что вечером во вторник Совет Безопасности ООН по результатам рассмотрения обострения ситуации на востоке Украины принял заявление для прессы, предложенное украинской стороной.

Украинская правда

Темы: ООН Авдеевка
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IP: 37.52.33.---vurobnuk02.02.2017 18:33
ДО СРАКИ !!!
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