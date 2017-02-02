Штаб: В четверг погибли 2 бойцов, боевики стреляют из танков и "градов"

3953 просмотра
0
Четверг, 2 февраля 2017, 18:39

В зоне проведения АТО 2 февраля погибли двое украинских бойцов, девять получили ранения.

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр штаба АТО.

Всего за день зафиксировано 54 обстрелы

"На Донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям с РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По Луганскому и Песках – минометы и БМП противника", - говорится в сообщении.

Указывается, что на Мариупольском направлении по позициям ВСУ в районе Широкино огонь вела реактивная система Град "П", 122 миллиметровая артиллерия, 120 и 82 миллиметровые минометы вели огонь по Водяном, Широкино, Опытном, Марьинке, Чермалыке.

"По Березовом и Водяном боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям возле Марьинки огонь вел снайпер. На Луганском направлении – из минометов обстреляли Крымское. С гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановку", - сообщили в штабе.

Как известно, в четверг ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевке не смогли начаться из-за обстрелов.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина бесплатно снабжает зону АТО газом 2 февраля 2017, 18:30
В прифронтовой Марьинке ранили местную жительницу 2 февраля 2017, 15:38
МВД: С начала эскалации в Авдеевке погиб 1 мирный житель, 8 ранены 2 февраля 2017, 13:50
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Постпред США в ООН осудила осудила действия РФ на Донбассе и в Крыму
Поспред Украины в ООН: Есть информация о подготовке эвакуации гражданских в Донецке
Обстрел Авдеевки: Два человека погибли и двое получили ранения
Боевики обстреляли центр гумпомощи в Авдеевке. Есть погибшие
Все новости
Музыка февраля

Лучшие концерты месяца

Цена жизни

Сколько стоит жизнь украинца в ДТП