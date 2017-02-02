Обстрел Авдеевки: Два человека погибли и двое получили ранения

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Четверг, 2 февраля 2017, 23:34

В результате обстрела Авдеевки два человека получили ранения, еще двое погибли.

Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

"Получил ранение в живот начальник 15-ДПРЗ ГУ ГСЧС в Донецкой области подполковник службы гражданской защиты Третейкин Дмитрий Александрович, сейчас в реанимации. Водитель аварийно-спасательного отряда Горбань Сергей Владимирович, к сожалению, погиб", - написал он в Facebook.

Кроме того, по данным Чечеткина, есть информация о гибели в районе школы одной женщины и ранения представителя СМИ.

Как известно, в четверг вечером боевики обстреляли Авдеевку, снаряды прицельно легли в точки предоставления гуманитарной помощи населению.

Также боевики усилили обстрелы Марьинки и Красногоровки. Применяется тяжелое вооружение.

Ситуация в Авдеевке резко обострилась 29 января, однако 1 февраля боевики все же частично прекращали огонь согласно договоренностям о режиме "тишины".

Днем 1 февраля боевики нарушили "тишину" и обстреляли бригаду электромонтажников, из-за чего те не дошли метров 300 до места возможного разрыва ЛЭП.

2 февраля боевики сначала придерживались режима тишины, однако по состоянию на 11:40 Жербивский сообщил, что из-за обстрелов бригада электромонтажников не смогла выйти в район повреждения линий электропередач для восстановления электроснабжения в Авдеевке.

О положении дел в Авдеевке и о причинах обострения можно прочитать здесь.

Українська правда

Темы: Авдеевка
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