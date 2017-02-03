В Авдеевке начали восстанавливать энергообеспечения

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Пятница, 3 февраля 2017, 15:50

Ремонтники начали восстановительные работы на месте порыва одного из вводов ЛЭП в Авдеевке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой области Павел Жебривский.

Он рассказал, что имел видеосвязь с президентом Петром Порошенко.

"Сейчас все наши усилия направлены на восстановление энергоснабжения для жителей города. В данный момент бригада электромонтажников работает на месте порыва одного из вводов ЛЭП", - написал он.

"Коммунальные службы, подразделения ДСНС і CIMIC максимально используют светлое время суток, чтобы отремонтировать поврежденные обстрелом дома жителей города и объекты инфраструктуры", - добавил он.

В то же время, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что президент проводит совещание об электрообеспечении Авдеевки.

Также МВД Украины в своем Твиттере сообщил, что было восстановлено учебный процесс в школе №1.

Как известно, ранее сообщалось, что ремонтные бригады ждут прекращения обстрелов, чтобы начать восстановление энергоснабжения в Авдеевку.

Украинская правда

Темы: Авдеевка Донбасс
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