В Авдеевке начали восстанавливать энергообеспечения

Ремонтники начали восстановительные работы на месте порыва одного из вводов ЛЭП в Авдеевке.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой области Павел Жебривский.



Он рассказал, что имел видеосвязь с президентом Петром Порошенко.

"Сейчас все наши усилия направлены на восстановление энергоснабжения для жителей города. В данный момент бригада электромонтажников работает на месте порыва одного из вводов ЛЭП", - написал он.



"Коммунальные службы, подразделения ДСНС і CIMIC максимально используют светлое время суток, чтобы отремонтировать поврежденные обстрелом дома жителей города и объекты инфраструктуры", - добавил он.



В то же время, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что президент проводит совещание об электрообеспечении Авдеевки.



Также МВД Украины в своем Твиттере сообщил, что было восстановлено учебный процесс в школе №1.



#Авдіївка: Сьогодні було відновлено навчальний процес в школі №1. Вона працює на генераторі, які і школа №7, яка відкрилася вчора. pic.twitter.com/LkxhE5kVsh — МВС України (@MVS_UA) February 3, 2017

Как известно, ранее сообщалось, что ремонтные бригады ждут прекращения обстрелов, чтобы начать восстановление энергоснабжения в Авдеевку.



Украинская правда