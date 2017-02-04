В Авдеевке пытаются восстановить электроснабжение. Там пока тихо

Утром группы электромонтеров и специалистов по разминированию снова вышли на линию порыва ЛЭП под Авдеевкой.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

По его словам, от российской стороны в СЦКК получили письменное подтверждение о прекращении огня.

"Что касается отопления в городе, Авдеевский Коксохим сверхусилиями обеспечивает в теплосетях жилого сектора температуру теплоносителя на уровне 70 градусов", - добавил Жебривский.

По его словам, максимальные усилия направляются на восстановительные работы в частном секторе Авдеевки и обеспечения его жителей продуктами питания. Утром автомобили с продуктами питания и водой выехали на частный сектор. Там также продолжают работать военные полевые кухни.

Также из местных людей были созданы строительные бригады для восстановления поврежденных домов и объектов инфраструктуры.

Он сообщил, что по состоянию на вечер пятницы, в целом за минувшую неделю агрессор повредил в Авдеевке 114 частных домов, 22 квартиры в восьми многоэтажных домах, 4 частных гаража. Повреждена также железнодорожная станция Авдеевки.

В то же время, как сообщает корреспондент "Украинской правды", по состоянию на 13:45 режим тишины в Авдеевке соблюдается. В городе не слышно стрельбы.

Вместе с тем, как сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер, министр регионального развития Геннадий Зубко, в подъездах девяти- и пятиэтажки после обстрела 2 февраля возобновили отопление.

По его словам, температура в домах поддерживается на уровне от 18 до 22 градусов, а температура на улице +1.

В то же время Зубко сообщил, что отопление в пятиэтажке по ул. Соборной, в которую попали снаряды в ночь на субботу, отключено.

Как сообщалось, в пятницу энергетики компании "ДТЭК Энерго" не смогли восстановить электроснабжение в Авдеевке из-за обстрелов.

Украинская правда